В России запретили импорт топлива

2 Июнь 2020 2020-06-02T01:34:11+03:00

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В России, согласно решению Правительства страны, введен запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Такое решение вступило в силу со вторника, 2 июня.

Сообщается, что такое решение носит временный характер. Ограничения наложены до 1 октября 2020 года, однако в случае необходимости профильные ведомства могут до 15 июня изменить решение о сроке действия запрета.

ИСТОЧНИК KP.RU