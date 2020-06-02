2020-06-02T01:34:11+03:00
Экономика

В России запретили импорт топлива

Ограничения наложены до 1 октября 2020 года
Юлия КЕКОВА
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В России запретили импорт топливаВ России запретили импорт топливаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России, согласно решению Правительства страны, введен запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Такое решение вступило в силу со вторника, 2 июня.

Сообщается, что такое решение носит временный характер. Ограничения наложены до 1 октября 2020 года, однако в случае необходимости профильные ведомства могут до 15 июня изменить решение о сроке действия запрета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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