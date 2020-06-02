Зафиксирована новая вспышка смертельного заболевания в мире
В Демократической Республике Конго врачи подтвердили вторую вспышку болезни, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны.
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, на данный момент там всего было выявлено шесть случаев заболевания, однако уже имеется информация о четырех смертях неподалеку от Мбандаки, пишет The Telegraph.
Отмечается, что инфицирования и летальные исходы вызваны вирусом Эбола.
О новой вспышке 1 июня впервые объявил губернатор региона Бобо Болоко Болумбу. По его словам, все образцы и анализы от заболевших уже отправлены в INRB, национальную медицинскую исследовательскую организацию страны в Киншасе.
Тем временем, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил, что возле города была обнаружена новая вспышка Эболы. Эта вспышка, по мнению главы ВОЗ, является напоминанием для всего мира о том, что коронавирус - далеко не единственная угроза здоровью и жизням людей, написал он в своем Twitter-аккаунте.
ИСТОЧНИК KP.RU