2020-06-02T05:07:48+03:00
Здоровье

Зафиксирована новая вспышка смертельного заболевания в мире

Ученые выявили распространение вируса в Конго
Юлия КЕКОВА
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Зафиксирована новая вспышка смертельного заболевания в миреЗафиксирована новая вспышка смертельного заболевания в миреФото: Иван МАКЕЕВ
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В Демократической Республике Конго врачи подтвердили вторую вспышку болезни, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, на данный момент там всего было выявлено шесть случаев заболевания, однако уже имеется информация о четырех смертях неподалеку от Мбандаки, пишет The Telegraph.

Отмечается, что инфицирования и летальные исходы вызваны вирусом Эбола.

О новой вспышке 1 июня впервые объявил губернатор региона Бобо Болоко Болумбу. По его словам, все образцы и анализы от заболевших уже отправлены в INRB, национальную медицинскую исследовательскую организацию страны в Киншасе.

Тем временем, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил, что возле города была обнаружена новая вспышка Эболы. Эта вспышка, по мнению главы ВОЗ, является напоминанием для всего мира о том, что коронавирус - далеко не единственная угроза здоровью и жизням людей, написал он в своем Twitter-аккаунте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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