2020-06-02T09:23:27+03:00
Общество

Откройте, дезинфекция: Как аферисты обманываю россиян на фоне пандемии коронавиурса

В Роспотребнадзоре предупредили о новых способах мошенничества
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мошенники могут прийти в дом и предлагать "уникальные" товары для защиты от коронавирусаМошенники могут прийти в дом и предлагать "уникальные" товары для защиты от коронавирусаФото: REUTERS
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В Роспотребнадзоре рассказали, как аферисты обманывают россиян благодаря коронавирусу. Активизировались не только киберпреступники, но и артистичные "домушники". Последние стали приходить в дома и квартиры под видом санитарных врачей, эпидемиологов, государственных служащих, связанных каким-либо образом с пандемией.

Иногда они пытаются пробраться в чужое жилье якобы для обязательной санитарной обработки помещений от коронавируса. Могут даже пригрозить наказанием за отказ "очищать" от инфекции помещение.

- Для обмана потребителей используются разные новые аспекты возникшей ситуации: оплата якобы выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы,- сообщили в Роспотребнадзоре.

Некоторые аферисты ничего не крадут, но получают деньги с людей за ненужный товар. Предлагают "уникальные" фильтры, очистители воздуха или лекарства.

Пострадать можно также от киберпреступников, которые рассылают под видом известных организаций письма и сообщения с вредоносными ссылками, просят указать персональные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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