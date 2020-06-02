2020-06-02T10:36:52+03:00
Экономика

Потерявшим работу в период пандемии предложили помочь с алиментами

В НРК хотят компенсировать выплаты на ребенка родителям, которые остались без заработка
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В НРК предложили помочь родителям с алиментамиВ НРК предложили помочь родителям с алиментамиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Национальном родительском комитете (НРК) предложили компенсировать алименты тем семьям, где, как минимум, один из родителей потерял работу в период пандемии. Соответствующее предложение было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина и в Госдуму.

Председатель НРК Ирина Волынец отметила, что на фоне распространения коронавируса часть родителей, которые должны выплачивать алименты детям остались без работы или столкнулись со значительным снижением уровня доходов. Из-за этого в стране растет риск общего снижения выплат алиментов на детей, считает общественница.

Чтобы избежать ситуации, в которой дети недополучают алименты, Волынец предложила временно компенсировать нужную сумму за счет государства.

«Прошу вас разработать регламент выплаты компенсаций за невыплаченные алименты в период режима самоизоляции из средств федерального бюджета с последующим взысканием с неплательщиков», — цитирует обращение НКР RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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