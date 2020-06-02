2 Июнь 2020 2020-06-02T15:50:51+03:00

Правительство предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общенациональный план по восстановлению экономики включает в себя около 500 мероприятий

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План восстановления российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 года, с последующим снижением ставки в 2021 2024 годах.

Как передают РИА Новости в план по восстановлению также включено несколько ипотечных программ, среди них «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Сельская ипотека». В рамках плана компании «Дом.РФ» выделят госгарантий на 50 миллиардов рублей для выкупа нераспроданных квартир у застройщиков с последующей их реализацией по льготным ипотечным программам.

Как писал сайт kp.ru, общенациональный план по восстановлению экономики состоит из трех этапов и в него входят около 500 мероприятий.

Согласно документу, первый этап продлится до конца третьего квартала текущего года, когда задачей будет не допустить падение доходов граждан и стабилизировать ситуацию после пандемии. Во втором этапе, до второго квартала 2021 года, планируется не только выровнять экономическую ситуацию, но и пойти в рост. После чего, до четвертого квартала 2021 года, планируется выход на траекторию долгосрочного экономического роста.

ИСТОЧНИК KP.RU