Правительство предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
План восстановления российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 года, с последующим снижением ставки в 2021 2024 годах.
Как передают РИА Новости в план по восстановлению также включено несколько ипотечных программ, среди них «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Сельская ипотека». В рамках плана компании «Дом.РФ» выделят госгарантий на 50 миллиардов рублей для выкупа нераспроданных квартир у застройщиков с последующей их реализацией по льготным ипотечным программам.
Как писал сайт kp.ru, общенациональный план по восстановлению экономики состоит из трех этапов и в него входят около 500 мероприятий.
Согласно документу, первый этап продлится до конца третьего квартала текущего года, когда задачей будет не допустить падение доходов граждан и стабилизировать ситуацию после пандемии. Во втором этапе, до второго квартала 2021 года, планируется не только выровнять экономическую ситуацию, но и пойти в рост. После чего, до четвертого квартала 2021 года, планируется выход на траекторию долгосрочного экономического роста.
ИСТОЧНИК KP.RU