Мишустин назвал три этапа восстановления экономики

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:50:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Михаил Мишустин представляет 2 июня президенту общенациональный план по восстановлению экономики.

Этот план состоит из трех этапов, около 500 мероприятий в него входят.

- Наша задача преодолеть спад экономики и выйти на стабильный рост ВВП. Достигнуть цели возможно за счет усиления инвестиционной активности, повышения уровня образования, качественного жилья, поддержки бизнеса...Нам нужно выйти на превышающий докризисный уровень,- сказал премьер.

Первый этап продлится до конца 3 квартала 2020 года. Задача не допустить падение доходов граждан, стабилизация ситуации после пандемии

Второй этап: до 2 квартала 2021 года. На этом этапе планируется не только выравнять экономическую ситуацию, но и пойти в рост.

Третий этап: до 4 квартала 2021 года, выход на траекторию долгосрочного экономического роста.

Некоторые их предложенных в антикризисном плане мер уже реализуются, например, поддержка семей с детьми, бизнеса.

- С начала июля нужно приступить к реализации плана восстановления экономики,- сказал президент Владимир Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782716" frameborder="0"></iframe> План восстановления экономики предполагает три этапа, сообщил Мишустин Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU