Мишустин назвал три этапа восстановления экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин представляет 2 июня президенту общенациональный план по восстановлению экономики.
Этот план состоит из трех этапов, около 500 мероприятий в него входят.
- Наша задача преодолеть спад экономики и выйти на стабильный рост ВВП. Достигнуть цели возможно за счет усиления инвестиционной активности, повышения уровня образования, качественного жилья, поддержки бизнеса...Нам нужно выйти на превышающий докризисный уровень,- сказал премьер.
Первый этап продлится до конца 3 квартала 2020 года. Задача не допустить падение доходов граждан, стабилизация ситуации после пандемии
Второй этап: до 2 квартала 2021 года. На этом этапе планируется не только выравнять экономическую ситуацию, но и пойти в рост.
Третий этап: до 4 квартала 2021 года, выход на траекторию долгосрочного экономического роста.
Некоторые их предложенных в антикризисном плане мер уже реализуются, например, поддержка семей с детьми, бизнеса.
- С начала июля нужно приступить к реализации плана восстановления экономики,- сказал президент Владимир Путин.
План восстановления экономики предполагает три этапа, сообщил Мишустин Путину.
ИСТОЧНИК KP.RU