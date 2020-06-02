Путин утвердил Основы политики в области ядерного сдерживания

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:45:25+03:00

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Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, а его применение признается только в крайней мере. Об этом говорится в основах политики РФ в области ядерного сдерживания, которую в понедельник, 1 июня, принял российский лидер Владимир Путин.

«Основы могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, ядерное сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию против РФ и ее союзников», - говорится в документе.

Основными опасностями в тексте названы наращивание потенциальными противниками сил общего назначения на границах России или ее союзников, развертывание ими ПРО, баллистических и крылатых ракет, гиперзвукового оружия, а также создание и размещение в космосе ПРО или ударных систем.

Кроме того, отмечается опасность наличия у стран ядерного оружия, а также других видов оружия массового поражения и его средств доставки; размещение ядерного оружия на территории неядерных государств; неконтролируемое распространение ядерного оружия, а также средств доставки, технологий и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU