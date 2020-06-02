2020-06-02T15:35:02+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда наступит потепление в Москве

Дожди в столице продлятся до середины четверга
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Синоптики назвали дату наступления тепла в Центральной РоссииСиноптики назвали дату наступления тепла в Центральной РоссииФото: Лия МУРАДЬЯН
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Синоптики рассказали, когда в Центральной России наступит долгожданное тепло. Ждать, по всей видимости, осталось недолго. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление начнется уже 4 июня.

- Прохладная, дождливая погода длится с 16-17 мая и кажется нескончаемой. Но хочу обрадовать жителей Москвы и центра европейской территории России: осталось день простоять и ночь продержаться. В четверг во второй половине дня начнутся изменения, - приводит словам Вильфанда Интерфакс.

Однако перед этим еще денек придется потерпеть. В среду, 3 июня, будет по-прежнему дождливо и пасмурно, а температура не поднимается выше 17-18 градусов. Дожди продлятся до середины четверга. Тогда наконец-таки начнется потепления, и температура приблизится к летней +20-21 градус.

К воскресенью воздух прогреется до +23...25, а в Подмосковье, возможно, и до 26.

На выходных погода порадует москвичей ярким солнцем. Правда, не исключены и теплые летние кратковременные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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