2020-06-02T16:06:54+03:00
Политика

Украина заявила о недопустимости прямого диалога с ДНР и ЛНР

В МИД незалежной обвинили Донецк и Луганск в нарушении режима тишины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украина заявила о недопустимости прямого диалога с ДНР и ЛНРУкраина заявила о недопустимости прямого диалога с ДНР и ЛНРФото: REUTERS
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Киев не намерен вести прямой диалог с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявила украинская делегация на встрече с министром обороны Германии Аннегретой Крамп-Карренбауэр.

Комментируя заявления делегации, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook обвинил Донецк и Луганск в нарушении режима тишины, а Россию — в нежелании идти на конструктивный диалог в рамках Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

«Мы в ТКГ разговариваем с Россией, проинформировали о нашем видении относительно границы и на картах (…) конкретно пальцами показали, где что происходит для того, чтобы наши коллеги осознавали то, что с той стороны нам противостоят российские командиры», - заявил глава внешнеполитического ведомства незалежной

Напомним, накануне вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Вашингтону и Лондону рассмотреть возможность возвращения к Будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе, но без участия России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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