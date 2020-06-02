2020-06-02T18:50:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван способ уничтожить коронавирус в воздухе

Минздрав дал новые советы по профилактике коронавируса в домашних условиях
Анастасия РЫШКОВА
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Кварцевые лампы открытого и закрытого типов эффективно уничтожают коронавирус и другие вирусы и бактерии в воздухе помещений, а лампы открытого типа - еще и на различных поверхностях.Кварцевые лампы открытого и закрытого типов эффективно уничтожают коронавирус и другие вирусы и бактерии в воздухе помещений, а лампы открытого типа - еще и на различных поверхностях.Фото: Shutterstock
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Минздрав России настоятельно советует гражданам продолжать по возможности соблюдение самоизоляции, а также дает новые советы по профилактике коронавируса в домашних условиях.

Рекомендации опубликованы в соцсетях проекта стопкороновирус.рф. Кроме основных мер безопасности, в ряд способов защиты от коронавирусной инфекции встали кварцевые лампы.

«Кварцевые лампы открытого и закрытого типов эффективно уничтожают коронавирус и другие вирусы и бактерии в воздухе помещений, а лампы открытого типа - еще и на различных поверхностях. Лампы могут использоваться гражданами в домах и квартирах при условии соблюдения правил безопасности [защиты глаз]», - говорится в сообщении.

Меры предосторожности, а это: регулярная гигиена рук и лица, проветривание помещений, влажная уборка и использование кварцевых ламп, помогут в значительной степени снизить риски заражения COVID-19, отмечает минздрав.

По сообщениям Оперштаба от 2 июня 2020 года в России выявлено 8 863 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране полностью выздоровело 11 108 человек. А число погибших составляет 182 человека.

Ученым удалось значительно продвинуться в изучение коронавируса нового типа. В России уже осенью может начаться массовая вакцинация населения от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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