2020-06-02T13:02:18+03:00
Общество

В России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса осенью

сразу две группы ученых в России приступили к испытаниям препарата на людях
Юлия САЛЬНИКОВА
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Клинический этап исследования вакцины в России могут завершить летомКлинический этап исследования вакцины в России могут завершить летомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В правительстве рассчитывают приступить к массовой вакцинации от коронавиурса в России уже осенью 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Шансы, что вакцина к тому времени будет готова, достаточно высоки. Сразу две исследовательских группы приступили к клиническим испытаниям на людях. В июле этот этап планируют завершить. Если вакцина будет безопасной и действенной, то можно будет получать разрешение на ее официальное использование.

Причем в России уже сейчас в разработке разные форматы новой вакцины - не только прививки. Например, есть потенциальная вакцина, которую можно закапывать через нос, есть даже в виде йогурта.

Сразу несколько разных вакцин увеличивают шансы на то, что ученые сделают актуальные препараты для разных штаммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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