2020-06-03T00:08:30+03:00
Политика

Президент Казахстана рассказал об угрозе «китайской экспансии» в Центральной Азии

Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы о в интервью kp.ru
Иван ГРАЧЕВ
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Касым-Жомарт Токаев. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССКасым-Жомарт Токаев. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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- Геостратегическое расположение и большой потенциал Центральной Азии приковывают к себе пристальное внимание мирового сообщества, и, конечно же, Китая, - признал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью kp.ru.

Журналисты «КП» спросили Токаева — насколько сильно присутствие Китая в регионе и можно ли говорит о «китайской экспансии», угрозе со стороны КНР?

- Не думаю, что рассуждения о «китайской экспансии» соответствуют реальному положению дел, - ответил Токаев, обосновав это тем фактором, что интерес развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества имеет обоюдный характер.

Президент Казахстана привел, как пример, китайскую инициативу «Пояса и пути», которая позволила запустить различные интересные проекты в Центральной Азии.

- Очевидно, что сухопутный компонент «Пояса и пути» немыслим без Казахстана и других стран региона, выступающих связующим звеном между Китаем и Европой, Ближним Востоком, - сказал Токаев «Комсомольской правде». Президент Казахстана подтвердил свои слова статистикой - объемы китайских инвестиций и двусторонней торговли стабильно растут. В 2018 году объем накопленных прямых китайских инвестиций в 5 стран региона — Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан - приблизился к 15 миллиардам долларов. А совокупный товарооборот Центральной Азии с КНР в 2019 году превысил 33 миллиарда долларов.

Полностью интервью президента Казахстана «Комсомольской правде» читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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