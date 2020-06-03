2020-06-03T00:29:43+03:00
Политика

Отказ Казахстана от кириллицы пройдет без «искусственного ускорения»

Касым-Жомарт Токаев рассказал «Комсомольской правде» зачем казахский язык переводят на латиницу
Иван ГРАЧЕВ
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Фото: REUTERS
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- Данный процесс инициировал наш первый президент Назарбаев в рамках концепции духовной модернизации, - пояснил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью kp.ru. - Он (Назарбаев, - ред.) неоднократно заявлял, что перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет.

Журналисты «Комсомольской правды» передали Токаеву, что переход Казахстана с кириллицы на латиницу вызывает в России обеспокоенность, учитывая общую многолетнюю историю и культурно-духовную близость наших народов.

Токаев разъяснил, почему в Казахстане было принято решение о переходе на латиницу. Это, по его словам, обусловлено тем, что мировое информационное пространство стремительно трансформируется. И казахстанским детям предстоит органично вписаться в новые реалии, поскольку основной информационный поток опирается на латинскую графику. Модернизация казахского алфавита продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка.

- В то же время мы будем переходить на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, - пообещал Токаев. - Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка.

Президент Казахстана призвал не забывать, что все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на кириллице и многие поколения казахов получили и получают образование так же на кириллице.

- Поэтому поспешность может навредить этому большому делу, нужно подойти к нему вдумчиво, - заключил Токаев.

Полностью интервью президента Казахстана «Комсомольской правде» читайте здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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