2020-06-03T00:41:51+03:00
Политика

Касым-Жомарт Токаев: Никакого двоевластия в Казахстане не существует

Глава Казахстана рассказал об отношениях с первым президентом Нурсултаном Назарбаевым
Иван ГРАЧЕВ
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Глава Казахстана Касым-Жомарт ТокаевГлава Казахстана Касым-Жомарт ТокаевФото: REUTERS
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- Первый президент Нурсултан Назарбаев – фигура исторического масштаба, основатель современного Казахстана. В скором времени (6 июля) мы отметим его 80-летний юбилей, - отдал должное своему предшественнику президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью kp.ru. - Конечно же, будем говорить о его (Назарбаева, - ред.) заслугах перед нашим народом.

Журналисты «Комсомольской правды» попросили Касым-Жомарта Токаева высказать свое отношение к рассуждениям некоторых политологов о том, что в Казахстане возникло некое двоевластие. Прошло больше года с момента, как Токаев сменил Назарбаева на посту президента. Но Назарбаев не ушел из большой политики.

Токаев в своем ответе журналистам kp.ru пояснил, что для Казахстана важно сохранить историческое и политическое наследие Назарбаева, поскольку это необходимо для укрепления казахстанской государственности.

В то же время, Токаев напомнил, что сегодняшней сложной обстановке Назарбаев решительно высказался в поддержку его курса на ускоренный выход из кризиса и поддержку граждан.

- Никакого двоевластия не существует, об этом неоднократно говорил и сам Нурсултан Абишевич (Назарбаев, - ред.), призывая объединиться вокруг действующего президента, - заключил Токаев.

Полностью интервью президента Казахстана «Комсомольской правде» читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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