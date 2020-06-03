2020-06-03T04:45:38+03:00
Общество

Школьник вместо подарка на день рождения разрушил брак родителей. Рассказываем, как все случилось

Такого поворота событий ребенок не ожидал
Юлия КЕКОВА
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Школьник вместо подарка на день рождения разрушил брак родителейШкольник вместо подарка на день рождения разрушил брак родителейФото: Евгения ГУСЕВА
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Дети всегда любопытны. Когда речь заходит о подарках и сюрпризах, то они сразу же загораются узнать, что же это такое приготовили родители.

Юзер рассказал, как будучи школьником, надеялся поскорее найти свой подарок на день рождения и разрушил брак родителей. Эту историю поведал в Reddit пользователь под ником RejectedBlueJay.

Виной всему стал злополучный мобильный телефон. Родители юноши уже на тот момент были "не в ладах".

- Отец изменял матери и завел себе второй сотовый телефон, чтобы общаться с другими женщинами, - объяснил парень. Позже мать все-таки узнала об уловке супруга. Отец якобы избавился от устройства. Супруги решили сохранить брак ради своих детей.

Накануне своего дня рождения RejectedBlueJay начал гадать, что же родители приготовили ему в подарок. Тайно обыскав их спальню он нашел за шкафом мобильник, вытащил его и спрятал в почтовом ящике.

Пришедший домой отец внезапно стал грустным и все время что-то искал. Сын не придал значения изменениям в настроении, дождался приезда матери и выдал, что в ящике спрятана некая вещь.

Мать нашла там телефон - тот самый, который отец выбросил, или новый, не уточняется. Мальчик сыграл удивление: "Вау, какой классный! А игры на нем есть?", мать заплакала, а отец вскоре съехал от них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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