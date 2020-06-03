В России не буду штрафовать бизнес за нарушения карантинных мер
Предприятиям, которые возобновляют работу при поэтапном снятии ограничений, не будут грозить штрафы за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. При этом, если в организации случится вспышка заражения коронавирусом, её закроют на карантин. Об этом объявили на совещании первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями бизнеса.
- В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин. Как и при риске распространения любого другого заболевания, ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний. Бизнес выразил полное понимание данного подхода, - передаёт Интерфакс слова представителя секретариата первого вице-премьера.
ИСТОЧНИК KP.RU