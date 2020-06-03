В России не буду штрафовать бизнес за нарушения карантинных мер

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:19:40+03:00

Штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора не планируется, но если найдут очаг коронавируса - закроют на карантин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Предприятиям, которые возобновляют работу при поэтапном снятии ограничений, не будут грозить штрафы за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. При этом, если в организации случится вспышка заражения коронавирусом, её закроют на карантин. Об этом объявили на совещании первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями бизнеса.

- В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин. Как и при риске распространения любого другого заболевания, ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний. Бизнес выразил полное понимание данного подхода, - передаёт Интерфакс слова представителя секретариата первого вице-премьера.

ИСТОЧНИК KP.RU