Мишустин распорядился о возврате больниц к обычной работе
Глава правительства подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под лечение коронавируса коек
Российские больницы начали возвращаться к обычной работе и оказывать плановую медпомощьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под лечение коронавируса коек в федеральных и частных клиниках. Больницы в России возвращаются к своей обычной работе и оказывают плановую медицинскую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU