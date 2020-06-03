Геннадий Онищенко назвал эпидемиологическую ситуацию в мире далекой о стабильности

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:45:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в России снижается, однако ситуацию в мире, в целом. Пока нельзя назвать стабильной. Такое мнение выразил депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он добавил, что складывающаяся эпидемиологическая обстановка вызывает обеспокоенность.

«На сегодня в мире заболели 6 млн 337 тысяч человек, выздоровели 2 млн 729 тысяч человек. Пока не в нашу пользу, и когда выздоровевших будет больше, тогда мы скажем, что эпидемический процесс пошел на спад», - цитирует Онищенко ИА НСН.

Он добавил, что наиболее сильный эпидпроцесс в настоящее время наблюдется в Америке, где сейчас на 100 тысяч населения заболевают почти 550 человек, а также в Испании и Перу.

Напомним, ранее сообщалось, что в России за сутки число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших. По данным за 2 июня победить инфекцию смогли 8 972 человека, а всего с начала пандемии смогли вылечиться 195 957 пациентов, передает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU