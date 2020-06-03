Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Список препаратов для лечения вируса у взрослых расширили с 13 до 15.
Кроме того в Минздраве заявили, что у пожилых коронавирус может протекать атипично, возможен бред.
В документе, опубликованном на сайте министерства, проработаны и расширены многие разделы. В нём также описаны новые схемы лечения коронавируса с применением новых препаратов.
В перечень лекарственных средств включены фавипиравир, гидроксихлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир.
В перечень препаратов противовоспалительной терапии: тоцилизумаб, сарилумаб, олокизумаб, канакинумаб, барицитониб, тофацитиниб.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что эксперты оценили эффективность первого российского препарата для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир". Она составляет более 80%.
ИСТОЧНИК KP.RU