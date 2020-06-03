Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:53:30+03:00

Перечень препаратов для лечения COVID-19 расширили до 15

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Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Список препаратов для лечения вируса у взрослых расширили с 13 до 15.

Кроме того в Минздраве заявили, что у пожилых коронавирус может протекать атипично, возможен бред.

В документе, опубликованном на сайте министерства, проработаны и расширены многие разделы. В нём также описаны новые схемы лечения коронавируса с применением новых препаратов.

В перечень лекарственных средств включены фавипиравир, гидроксихлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир.

В перечень препаратов противовоспалительной терапии: тоцилизумаб, сарилумаб, олокизумаб, канакинумаб, барицитониб, тофацитиниб.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что эксперты оценили эффективность первого российского препарата для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир". Она составляет более 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU