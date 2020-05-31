2020-05-31T00:49:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты оценили эффективность первого российского препарата от коронавируса

«Авифавир» уже одобрен министерством здравоохранения страны
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперты оценили эффективность первого российского препарата от коронавирусаЭксперты оценили эффективность первого российского препарата от коронавирусаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Эффективность первого препарата для лечения коронавирусной инфекции от российских разработчиков «Авифавир» составляет не менее 80 процентов. Об испытаниях лекарства и его эффективности рассказали эксперты Российского фонда прямых инвестиций в интервью изданию «Известия».

По словам разработчиков препарата, клинические испытания «Авифавира» будут проходить до конца августа текущего года. В настоящее время на территории страны изготовили 18 тысяч упаковок лекарства, а уже в следующем месяца в российские медицинские учреждения планируется поставить более 60 тысяч упаковок. Специалисты фонда отметили, что технологические мощности позволяют изготавливать 60 тысяч упаковок «Авифавира» за один месяц и 720 тысяч – за год.

Отечественные ученые уже доказали, что использование данного препарата при лечении коронавирусной инфекции позволяется уменьшить период заболевания. У участников испытаний время болезни сократилось до четырех дней вместо девяти при стандартном лечении.

В ходе испытаний исследователи выяснили, что на первом этапе применения лекарства 65 процентов пациентов имели отрицательный тест на коронавирус, а уже к десятому дню после использования «Авифавира» количество испытуемых с отрицательным результатом теста достигло 90 процентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство здравоохранения России уже одобрило лекарство и признало его эффективность. «Авифавир» ( аналог японского «Фавипиравира») способен не только блокировать частицы инфекции, но и нарушать механизмы распространения коронавируса в организме пациента.

Кстати, китайских пациентов лечили как раз с использованием «Фавипиравира», а позже медики поделились своим положительным опытом с коллегами из других государств. Данное лекарство в Китае называли самым эффективным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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