2020-06-03T15:50:08+03:00
Общество

BlaBlaCar возобновляет работу в России

Сервис будет работать с некоторыми ограничениями
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Blablacar Россия / FacebookФото: Blablacar Россия / Facebook
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Сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar возобновляет свою работу в России. Компания временно прекратила работать в конце марта из-за пандемии коронавируса.

- Сегодня, после постепенного восстановления транспортного сообщения между регионами, BlaBlaCar объявляет о возобновлении работы в России и внедрении дополнительных мер безопасности, - говорится в сообщении.

Теперь места в одном автомобиле BlaBlaCar могут забронировать только 4 человека, а не 5, как это было раньше. Также на сервисе появилась опция "только 1 сзади". BlaBlaCar настоятельно рекомендует водителям воспользоваться ей, чтобы ограничиться только одним пассажиром сзади.

Кроме того, при бронировании мест сервис будет напоминать пассажирам о рекомендациях Минздрава. В частности: не путешествовать при симптомах коронавируса, использовать в поездке маску и перчатки, соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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