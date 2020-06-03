2020-06-03T16:24:39+03:00
Происшествия

Видео аварии с пятью машинами на Садовом кольце сняли очевидцы

В результате столкновения пострадали три человека [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Видео аварии с пятью машинами на Садовом кольце сняли очевидцыВидео аварии с пятью машинами на Садовом кольце сняли очевидцы
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В среду, 3 июня, на пересечении Садового кольца и улицы Малой Дмитровки в центре Москвы столкнулись пять машин. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Один был госпитализирован

«По предварительной информации, три человека пострадали. Один госпитализирован, двое от госпитализации отказались», - передает ТАСС слова в экстренных службах.

Очевидцы сняли аварию на камеру. На видео можно увидеть, что к месту аварии прибыли пожарные машины, полицейские и машины скорой помощи. Кроме того, видно, что все автомобили, два из которых такси, получили серьезные повреждения.

«Пять автомобилей столкнулись в районе ул. Малая Дмитровка, 23/15 стр 1. Погибших нет. Движение затруднено, просим заранее планировать маршрут и объезжать», - сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД)

ДТП на углу Садового и Малой Дмитровки в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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