Рогозин передал Роскосмосу личный аккаунт в Twitter для продвижения новостей

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:23:53+03:00

На новой странице госкорпорации в соцсети будет более 766 тысяч подписчиков

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Со среды, 3 июня, личная страница Дмитрия Рогозина в Twitter стала официальной страницей «Роскосмоса», а его личные данные сменились на данные госкорпорации. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко и пояснил, что нет никакого смысла вести две похожие страницы в соцсети.

«Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы», - передает РИА Новости слова руководитель пресс-службы госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что страница Дмитрия Рогозина в Twitter имеет большое количество подписчиков, поэтому ее можно также использовать «для дополнительного продвижения и распространения новостей госкорпорации».

Ранее у аккаунта Роскосмоса в соцсети было 153 тысячи читателей, теперь на новой странице будет более 766 тысяч подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU