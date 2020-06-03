3 Июнь 2020 2020-06-04T00:11:29+03:00

В Москве за сутки от коронавируса умерли 64 пациента Фото: REUTERS

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В Москве за сутки умерли еще 64 пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Теперь общее число жертв увеличилось до 2 749 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с covid-19.

Всего в России число умерших от коронавируса превысило 5,2 тысячи человек, проходят лечение от инфекции - 231 тысяча инфицированных, полностью вылечились - 195 957 человек.

Ранее сайт kp.ru, что ситуация с распространением болезни постепенно стабилизируется, пик по заболеваемости уже пройден. Тем временем, некоторые регионы начали поэтапно снимать ограничительные меры, введенные из-за covid-19.

Однако в Минздраве сообщили о тяжелом эпидемическом процессе в некоторых субъектах страны. Он, по словам главы ведомства Михаила Мурашно, остается напряженным. Министр также уточнил, что не во всех регионах пока возможно возвратить к прежнему режиму работы больницы, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU