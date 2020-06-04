Коронавирус в Московской области, последние новости на 4 июня 2020: потери региона - 40 млрд рублей
В Подмосковье за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 736 человек. А с начала эпидемии - уже у более чем 41 тысячи жителей области. 13 муниципалитетов имеют более 1 тысячи заболевших, 3 из них - более 2 тысяч.
Больше всего новых заболевших за сутки - в Подольске. Списки пополнились еще 73 пациентами. И Подольск по числу инфицированных жителей по-прежнему остается на первом месте среди полусотни городских округов Московской области.
1. Подольск - 2546 (+73)
2. Красногорск - 2059 (+34)
3. Королев - 2078 (+38)
4. Одинцово - 1825 (+20)
5. Люберцы - 1533 (+23)
6. Мытищи - 1389 (+49)
7. Коломна - 1374 (+35)
8. Балашиха - 1309 (+5)
9. Сергиев Посад - 1212 (+1)
10. Химки - 1152 (+27)
Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил финансовые потери региона из-за эпидемии коронавируса.
- В Московской области двадцать пять процентов валового регионального продукта - это торговые центры, - рассказал Воробьёв. - Они у нас закрыты, а ведь это экономика. За пять прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс тридцать четыре миллиарда рублей дохода, мы получили минус десять к 2019 году. То есть вся эта борьба, если оценивать в деньгах, нам обошлась уже в порядка 40 миллиардов рублей.
Также губернатор сообщил, что начиная с 8 июня подмосковные поликлиники, которые были переформатированы из-за угрозы ковида, начнут возвращаться в штатный режим - в них вернутся обычные приемы граждан и плановые госпитализации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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