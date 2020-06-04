МЧС проверит системы оповещения по всей России

4 Июнь 2020 2020-06-04T01:47:47+03:00

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МЧС впервые в 2020 году проведет комплексную проверку системы оповещения граждан по всей России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во время проверки специалисты планируют запустить электросирены и громкоговорители, а также на некоторое время прервут трансляции теле- и радиоканалов. Уточняется, что тестирование систем в российских регионах пройдет в октябре. Граждан просят отнестись с пониманием.

- Согласно плану мероприятий по реализации Основ государственной политики в области гражданской обороны, к 2030 году не менее 90% населения страны должно гарантировано получать экстренную информацию через системы оповещения, - отметили в пресс-службе.

По словам замминистра МЧС Павла Барышева, на данный момент ведомство совместно с Минкомсвязью и Россвязью координирует развитие систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU