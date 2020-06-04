2020-06-04T01:47:47+03:00
Общество

МЧС проверит системы оповещения по всей России

Граждане будут слышать звуки сирены
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
МЧС проверит системы оповещения по всей РоссииМЧС проверит системы оповещения по всей РоссииФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

МЧС впервые в 2020 году проведет комплексную проверку системы оповещения граждан по всей России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во время проверки специалисты планируют запустить электросирены и громкоговорители, а также на некоторое время прервут трансляции теле- и радиоканалов. Уточняется, что тестирование систем в российских регионах пройдет в октябре. Граждан просят отнестись с пониманием.

- Согласно плану мероприятий по реализации Основ государственной политики в области гражданской обороны, к 2030 году не менее 90% населения страны должно гарантировано получать экстренную информацию через системы оповещения, - отметили в пресс-службе.

По словам замминистра МЧС Павла Барышева, на данный момент ведомство совместно с Минкомсвязью и Россвязью координирует развитие систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС проверит системы оповещения по всей России
Стало известно о состоянии здоровья Трампа после ежегодного медосмотра
Умер Лев Мнухин, российский историк и литературовед
Сирийская армия получила вторую партию истребителей МиГ-29 из России
Экс-полицейскому Дереку Чавену по делу Флойда грозит до 40 лет тюрьмы
Зеленский нарушил карантин и пошел пить кофе
Заживо похороненный мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы
В Москве за сутки от коронавируса умерли 64 пациента
Ученый рассказал, сколько держится иммунитет к коронавирусу
В ВОЗ допустили связь воспалительного синдрома Кавасаки с коронавирусом у детей
Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новую цель
Экс-полицейскому, причастному к гибели Флойда, предъявят обвинение в убийстве
«Роскосмос» изготовит 20 «царь-двигателей»
Минздрав сообщил о тяжелом эпидемическом процессе в некоторых регионах России
ЧП в Норильске: экологический ущерб может превысить 6 млрд рублей
Эксперты допустили доллар по 90 рублей в случае второй волны коронавируса
В Лондоне акция в защиту афроамериканцев переросла в беспорядки
На встрече с делегацией ПНС Лавров заявил о необходимости освободить плененных социологов
Трамп назвал беспорядки из-за смерти темнокожего в США "печальной проблемой"
Пентагон выступил против подавления беспорядков военными