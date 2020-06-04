2020-06-04T02:54:29+03:00
Общество

Найдена "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов

Работать на этой должности можно до конца жизни
Юлия КЕКОВА
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Найдена "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларовНайдена "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Швеции появилась "вакансия мечты", да еще и с достойной за такой труд зарплатой в две тысячи долларов (около 136 тысяч рублей).

Обязанность сотрудника будет заключаться в том, чтобы включать и выключать свет на станции Корсвеген в начале и конце рабочего дня, сообщает шведское радио Sveriges Radio.

По словам авторов проекта, получившего название "Вечная должность", художников Симона Голдина и Якоба Сеннебю, они готовы платить фиксированную сумму заработной платы на протяжении всего срока работы. При этом работник сможет уволиться в любой момент или же наоборот, остаться там до конца своей жизни. К слову, сама задумка такой вакансии рассчитана на 120 лет.

Отмечается, что сама станция, на которой необходимо включать и гасить свет будет достроена к 2026 году. Но уже сейчас на "работу мечты" откликнулись 175 желающих. Среди них граждане США, Швеции, Филиппин и Тайваня. По замыслу авторов проекта, эксперимент призван привлечь внимание к растущему в обществе неравенству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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