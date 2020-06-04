3-летняя девочка из Китая утонула в фонтане

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:40:38+03:00

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Все случилось накануне вечером, 3 июня, в подмосковной деревне Каратино. В полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи, которые примчались спасать жизнь 3-летней Син Чжун*. Девочка играла на участке и упала в фонтан, где нахлебалась воды и утонула. Прибывшим медикам только и оставалась, что констатировать смерть ребенка.

«Прибывшие на один из участков в подмосковной Каратино медики констатировали смерть 3-летней гражданки Китая Син Чжун.* За девочкой не уследили родители, она упала в фонтан с водой и захлебнулась. Врачи пытались ее спасти, проводя реанимационные действия, но было уже поздно.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшей трагедии. Оперативникам предстоит выяснить, как и почему родители девочки оставили ее одну на участке и не уследили за ней.

ИСТОЧНИК KP.RU