В России за сутки 169 человек умерли от коронавируса
Выявлен 8 831 новый заражённый COVID-19
169 пациентов с коронавирусом умерли за последние суткиФото: REUTERS
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За последние сутки в России скончались 169 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса. Общее число жертв вируса в стране достигло 5 384.
Также специалисты зафиксировали за сутки 8 831 нового пациента с коронавирусом. Всего в России выявлено 441 108 случаев заражения коронавирусом. Более 85% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет.
Выздоровели уже 204 623 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU