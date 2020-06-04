2020-06-04T10:50:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки 169 человек умерли от коронавируса

Выявлен 8 831 новый заражённый COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
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169 пациентов с коронавирусом умерли за последние сутки169 пациентов с коронавирусом умерли за последние суткиФото: REUTERS
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За последние сутки в России скончались 169 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса. Общее число жертв вируса в стране достигло 5 384.

Также специалисты зафиксировали за сутки 8 831 нового пациента с коронавирусом. Всего в России выявлено 441 108 случаев заражения коронавирусом. Более 85% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет.

Выздоровели уже 204 623 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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