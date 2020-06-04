2020-06-04T10:54:25+03:00
Общество

Работающим в пандемию волонтерам хотят помочь с оформлением гражданства

Для иностранных студентов предложили упростить правила получения российского паспорта
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Волонтерам-иностранцам могут упростить получение российского гражданстваВолонтерам-иностранцам могут упростить получение российского гражданстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для иностранных студентов, которые в период пандемии работали волонтерами, могут снизить требования для получения российского гражданства. С таким предложением выступил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. В своем обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину он отметил, что к волонтерским движениям примкнули многочисленные студенты-иностранцы и активно помогали государству с COVID-19.

«Просим рассмотреть возможность упрощения процедуры получения гражданства Российской Федерации для иностранных студентов, проявивших себя в качестве волонтёров в период борьбы с коронавирусной инфекцией, в части снижения требований о наличии совокупной трудовой деятельности в Российской Федерации до одного года с включением в этот срок периода их волонтёрской деятельности», — цитирует обращение Комиссарова RT.

Автор инициативы также напомнил, что в настоящее время на получение российского гражданства иностранные студенты могут претендовать только после окончания обучения и получения трудового стажа не менее трех лет.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о специальных выплатах за волонтерскую деятельность в период пандемии, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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