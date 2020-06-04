2020-06-04T11:03:18+03:00
Общество

В июне россиян ждут две сокращённые рабочие недели

Выходные будут в честь Дня России и парада Победы
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Роструде напомнили о праздничных выходных в июнеВ Роструде напомнили о праздничных выходных в июнеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Федеральной службе по труду и занятости россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях, которые ожидают россиян в июне. Одна из них связана с празднованием Дня России, а вторая - с проведением парада в честь Дня победы.

Первые праздничные выходные начнутся 12 июня, в пятницу, и продлятся до 14 июня. 11 июня рабочий день будет на час короче.

Отложенный из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня. В этот день в 1945 году прошёл "исторический парад победителей". 24 июня также будет выходным днём по всей России.

Ране сайт KP.ru сообщал о распоряжениях президента России Владимира Путина касаемо проведения Парада Победы. Среди них артиллерийский салют в российских городах и парад военной техники на Красной площади.

Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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