В июне россиян ждут две сокращённые рабочие недели

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:03:18+03:00

В Роструде напомнили о праздничных выходных в июне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выходные будут в честь Дня России и парада Победы

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В Федеральной службе по труду и занятости россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях, которые ожидают россиян в июне. Одна из них связана с празднованием Дня России, а вторая - с проведением парада в честь Дня победы.

Первые праздничные выходные начнутся 12 июня, в пятницу, и продлятся до 14 июня. 11 июня рабочий день будет на час короче.

Отложенный из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня. В этот день в 1945 году прошёл "исторический парад победителей". 24 июня также будет выходным днём по всей России.

Ране сайт KP.ru сообщал о распоряжениях президента России Владимира Путина касаемо проведения Парада Победы. Среди них артиллерийский салют в российских городах и парад военной техники на Красной площади.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781584" frameborder="0"></iframe> Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова.

ИСТОЧНИК KP.RU