2020-06-04T11:44:04+03:00
Общество

Симон Кордонский рассказал, кто лишится доходов из-за коронавируса

Социолог считает, что больше всего пострадают сотрудники госучреждений
Дмитрий СМИРНОВАся КУЗНЕЦОВА
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Социолог считает, что от пандемии коронавируса доходы потеряли врачиСоциолог считает, что от пандемии коронавируса доходы потеряли врачиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Социолог Симон Кордонский считает, что после окончания пандемии коронавируса в России доходов в первую очередь лишатся те сотрудники госучреждений, которые подрабатывали дополнительно. Кордонский также заявил, что пострадают медики.

- Для служивых мало что изменится, а вот с бюджетниками хуже. Те, кто подрабатывал, лишатся части своих доходов. Для них это проблема, но не для государства, потому что оно и не знало про их доходы. Ну два месяца не работала частично страна, но основные отрасли не останавливались. Пострадают сильно и без того нищенские муниципальные бюджеты. Страдают и будут страдать медики, - сообщил социолог "Комсомольской правде".

Кордонский объяснил это тем, что зарплаты врачам платит Федеральноый фонд обязательного медицинского страхования. Поскольку плановый приём больных временно был заморожен, платить зарплаты врачам стало не за что.

ИСТОЧНИК KP.RU

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