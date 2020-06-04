2020-06-04T12:15:42+03:00
В мире

В Украине сменился вице-премьер по евроинтеграции

Пост заняла бывший директор правительственного офиса Ольга Стефанишина
Ася КУЗНЕЦОВА
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На пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции назначили Ольгу СтефанишинуНа пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции назначили Ольгу СтефанишинуФото: REUTERS
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Верховная рада назначила на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину. За её кандидатуру проголосовали 255 депутатов, а против - 43 депутата. 70 воздержались.

До этого 296 депутатов парламента проголосовали за увольнение с поста Вадима Пристайко.

Раньше Стефанишина была директором правительственного офиса. Она стала третьим за девять месяцев вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал Стефанишину "высококлассным специалистом", которая "очень глубоко погружена в тематику и понимает, где мы пробуксовываем". Он добавил, что перед Стефанишиной стоит задача запустить заново работу правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции. Уже почти восемь месяцев офис работает без генерального директора.

Стефанишина называет евроинтеграцию естественным процессом для Украины и стремится провести её с на основе в первую очередь национальных интересов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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