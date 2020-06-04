В России создали спутники, предупреждающие об угрозе ракетного нападения

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:06:50+03:00

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Четыре спутника типа «Тундра» были созданы учеными. Они являются базовым космическим сегментом системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Система позволяет следить за территорией США на случай запусков баллистических ракет. Аппараты выполняет поставленные задачи и способны в полной мере к практической работе.

«Запуском 22 мая с космодрома Плесецк четвертого космического аппарата типа «Тундра» единая космическая система (ЕКС) «Купол» доведена до минимального штатного состава и позволяет отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории Соединенных Штатов. Аппараты выполняют задачу в полном объеме на рабочих орбитах», - рассказал представитель оборонно-промышленного комплекса.

Он пояснил, что спутники нового типа «оборудованы инфракрасными приборами наблюдения нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности». По его словам, аппараты могут отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать места падения их боевых блоков.

Уже три спутника типа «Тундра» вращаются вокруг земли по высокоэллиптическим орбитам с максимальной высотой над планетой более 35 тыс. км. Они были запущены в 2015, 2017 и 2019 годах. Всего должно быть запущено на орбиту девять подобных аппаратов.

Российская система предупреждения ракетного направления состоит из двух частей: космического, который на данный момент включает в себя четыре спутника типа «Тундра», и наземного, имеющего сеть станций типа «Воронеж», задача которого отслеживать все опасные направления. Их задача в короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, представляющие угрозу территории РФ, ответил источник ТАСС.

Напомним, что договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) потерял силу в августе 2019 года. Президент США Дональд Трамп в связи этим не раз в своих обращениях СМИ говорил о том, что использует опасный для мира арсенал в случае острой необходимости. Подобные заявления американского лидера заставляют другие мировые державы принять меры и оснастить свои территории необходимым вооружением.

ИСТОЧНИК KP.RU