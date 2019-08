Эксперты: Выход из РСМД — старт гонки вооружений, но Россия может стать посредником в новом договоре США с Китаем

Как говорят по-английски, now it's official — США официально выходят из Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). А вслед за Америкой исполнение этого документа прекращает и второй его подписант — Россия. «КП» выясняет, к чему это приведёт — уж не начнётся ли теперь (простите за обязательный в таких местах журналистский штамп) Третья мировая война?

1. Из-за чего скандал?

Заключённый в конце 1987 года РСМД стал кульминацией горбачёвской разрядки с Западом. Документ запретил ракеты радиуса действия 500-5500 километров (это на бюрократическом языке и называется «меньшая и средняя дальность») вместе с наземными пусковыми комплексами.

Почему РСМД так важен? Ракеты эти достаточно большие, чтобы нести в головной части ядерную боеголовку. И достаточно маленькие, чтобы их можно было незаметно перебрасывать к границам врага: например, по железной дороге под видом грузовых вагонов. А когда до позиций противника — меньше минуты полётного времени, никакая ПВО не успеет среагировать. Что порождает соблазн в случае обострения применить эти ракеты.

Почему он больше не работает? Стороны кивают друг на друга. Дескать, Россия испытывает ракеты, нарушающие условия Договора, — утверждают в США. А Минобороны РФ подчёркивает: Штаты разрабатывают всевозможные игрушки, которые под текст РСМД формально не подпадают — например, тяжёлые ударные беспилотники. Их технические возможности как раз позволяют нести и запрещённые Договором ракеты.

А ещё за склокой Медведя и Белоголового Орлана прищуренными глазами наблюдает Красный Дракон. Китая в договоре РСМД просто не было, а вот «неконвенциональные» ракеты у окрепшей за 30 лет страны появились. Что не прибавляет оптимизма президенту США Дональду Трампу, как раз ведущему с Пекином экономическую войну.

Договор РСМД был подписан между СССР и США еще в 1987 году Горбачевым и Рейганом.Фото: EAST NEWS

2. Что теперь будет?

— Последствия разрыва РСМД — исключительно негативные. Плохой или хороший, этот документ был мощным сдерживающим фактором. Теперь же уменьшается порог применения силы, возрастает международная нестабильность (причём отнюдь не только между Россией и США), — говорит эксперт-американист, кандидат исторических наук Ярослав Левин. — С другой стороны, есть и небольшая надежда. Обмена ракетно-ядерными ударами уж точно не хотят даже самые отмороженные «ястребы» — что демократы, что республиканцы. И, в принципе, Трамп может использовать этот повод для обоснования перед вашингтонскими элитами необходимости нового диалога с Россией: мол, старый договор не работает, но можно попытаться подписать соглашение получше, с учётом современных реалий. И включить в него игроков, которых 30 лет назад не было — Китай, например. А под соусом таких переговоров Москва и Вашингтон могут обсуждать и другие темы — Сирию, Венесуэлу… Но пока подобная «опция» выглядит маловероятной.

3. А может, переиграть?

Разрыв знакового договора уже вызвал бурную реакцию в мире.

— Теперь Европа теряет часть собственной безопасности. Призываем США и Россию сохранить РСМД, — заявили в МИДе Германии.

Трамп обещает ускорить разработку новых видов вооружений — и вместе с тем допускает возможность заключения «РСМД 2.0»:

— Я хочу обновить договор с участием России и Китая, чтобы он регулировал ВСЕ виды ракетно-ядерных вооружений, — заявляет американский лидер. По слухам, почва именно для такого соглашения зондировалась между Трампом, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином на последнем саммите G20 в Осаке.

Официально в китайском МИДе на сей счёт говорят: «Нам это не интересно». Действительно не хотят… или набивают цену?

— Давайте называть вещи своими именами: РСМД последние 10 лет и так не особо исполнялся, и его формальное прекращение лишь зафиксировало статус-кво, — говорит политолог Михаил Фрибен. — Если вы откроете самые влиятельные американские издания, то последнее время они совершенно сменили тон: теперь, оказывает, главный враг американской демократии — не Россия, а Китай со своей мощнейшей экономикой и специфическим пониманием прав человека (например, госдеп почти в каждом выступлении обвиняет Пекин в «притеснениях уйгурского меньшинства», хотя этот сюжет начался отнюдь не вчера). Так что нам хуже точно не будет, стать «третьим радующимся», посредником в их конфликте, и извлечь из этого выгоду мы вполне сможем, — полагает эксперт.

