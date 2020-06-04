Причина экстренной посадки вертолета Ми-38 на трассу в Подмосковье названа производителем

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:47:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Аварийная посадка военно-транспортного вертолёта Ми-38 на трассу в Подмосковной Гжели случилась из-за нештатной работы одного из двигателей, сообщили в холдинге "Вертолёты России". Представители компании также уточнили, что пострадавших нет и машина не повреждена.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в Московской области военный вертолёт приземлился на трассу.

ИСТОЧНИК KP.RU