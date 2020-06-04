Причина экстренной посадки вертолета Ми-38 на трассу в Подмосковье названа производителем
Причиной экстренной посадки вертолёта Ми-38 в Подмосковье стала нештатная работа двигателя
Причиной экстренной посадки вертолёта Ми-38 в Подмосковье стала нештатная работа двигателяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Аварийная посадка военно-транспортного вертолёта Ми-38 на трассу в Подмосковной Гжели случилась из-за нештатной работы одного из двигателей, сообщили в холдинге "Вертолёты России". Представители компании также уточнили, что пострадавших нет и машина не повреждена.
Ранее сайт KP.ru сообщил, что в Московской области военный вертолёт приземлился на трассу.
ИСТОЧНИК KP.RU