2020-06-04T13:47:13+03:00
Происшествия

Причина экстренной посадки вертолета Ми-38 на трассу в Подмосковье названа производителем

Причиной экстренной посадки вертолёта Ми-38 в Подмосковье стала нештатная работа двигателя
Ася КУЗНЕЦОВА
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Причиной экстренной посадки вертолёта Ми-38 в Подмосковье стала нештатная работа двигателяПричиной экстренной посадки вертолёта Ми-38 в Подмосковье стала нештатная работа двигателяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Аварийная посадка военно-транспортного вертолёта Ми-38 на трассу в Подмосковной Гжели случилась из-за нештатной работы одного из двигателей, сообщили в холдинге "Вертолёты России". Представители компании также уточнили, что пострадавших нет и машина не повреждена.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в Московской области военный вертолёт приземлился на трассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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