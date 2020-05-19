Катастрофа вертолета Ми-8 в Клину: Экипаж разбился при жесткой посадке

В Подмосковье 19 мая при жесткой посадке разбился военный вертолет Ми-8. Это подтвердили в Минобороны России. Все члены экипажа погибли на месте. Инцидент произошел вечером около 20.00 во время тренировочного полета.

- При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб,- приводит сообщение военного ведомства ТАСС.

Сколько человек находились на борту вертолета, пока не известно.

По предварительной версии, вертолет разбился из-за технической неисправности. Точную причину назовут только после ряда экспертиз. На месте работают специалисты военного ведомства. По факту ЧП проводится проверка. К месту происшествия вылетела комиссия Главного Командования ВКС.