2020-05-19T22:14:01+03:00
Происшествия

Катастрофа вертолета Ми-8 в Клину: Экипаж разбился при жесткой посадке

Причине катастрофы вертолета Ми-8 в Клину могла стать техническая неисправность
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вертолет Ми-8 ВКС России.Вертолет Ми-8 ВКС России.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В Подмосковье 19 мая при жесткой посадке разбился военный вертолет Ми-8. Это подтвердили в Минобороны России. Все члены экипажа погибли на месте. Инцидент произошел вечером около 20.00 во время тренировочного полета.

- При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб,- приводит сообщение военного ведомства ТАСС.

Сколько человек находились на борту вертолета, пока не известно.

По предварительной версии, вертолет разбился из-за технической неисправности. Точную причину назовут только после ряда экспертиз. На месте работают специалисты военного ведомства. По факту ЧП проводится проверка. К месту происшествия вылетела комиссия Главного Командования ВКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Причина катастрофы вертолета Ми-8 в Клину: Самолет разбился из-за технической неисправности
Госавтоинспекция Москвы проводит онлайн-уроки по правилам дорожного движения
Ясновидящая из Испании, из-за которой эксгумировали тело Дали, не является его дочерью
Рабочая группа по объединению Архангельской области с НАО предложила включить еще и Коми
В рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции в Москве прорабатывается вопрос улучшения и безопасности пешеходного движения
Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовано не штрафовать за несвоевременную регистрацию ТС
В Госдуме назвали дату открытия курортного сезона в России
Первых новобранцев отправят в армию 20 мая
Французам предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки пандемии коронавируса
Ученые разрабатывают маски-индикаторы коронавируса
В Минздраве рассказали о возвращении к плановой вакцинации взрослых