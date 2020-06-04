17% россиян начали больше тратить в период изоляции

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:29:04+03:00

Эксперты пришли к выводу, что дома люди заедают и запивают стресс

Изменить размер текста: A A

Почти треть опрошенных россиян признались, что в период изоляции из расходы не сократились. Более того еще 17% сообщили, что находясь дома несколько месяцев, стали тратить даже больше, чем при обычном ритме жизни.

Первая и главная статья расходов — снятие стресса, на это указывает рост расходов на еду (65% ответов), в том числе, готовую из ресторанов и кафе, алкоголь (10%), и увеличение числа импульсивных интернет-покупок (14%). Эксперты отмечают, что рост по этим статья расходов свидетельствует о нарушении психического и эмоционального состояния у респондентов.

Кроме того аналитики отметили рост расходов на товары, связанные со здоровьем. Страх перед коронавирусом вынудил людей чаще покупать медицинские товары, в том числе, медицинские маски и другие товары связанные с профилактикой здоровья, передают «Известия».

Кроме того у россиян выросли расходы на бензин и на такси, что свидетельствует об отказе от общественного транспорта.

В целом, эксперты отмечают, что непривычный образ жизни вынуждает россиян заедать стресс и получать эмоциональную разрядку в шоппинге, пишут сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU