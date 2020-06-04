Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:27:08+03:00

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Создатель Telegram Павел Дуров поддержал идею о разблокировке мессенджера в России Он отметил, что ранее с этой инициативой выступили депутаты Государственной думы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин.

По словам Дурова, разблокировка Telegram позволит 30 миллионам человек более комфортно пользоваться сервисом. Кроме того, это положительно скажется на "инновационном развитии и национальной безопасности страны".

Дуров напомнил, что около двух лет назад Telegram был заблокирован под эгидой борьбы с терроризмом. За эти годs сервис еще больше усовершенствовался, и теперь команда Telegram жестко пресекает все попытки распространить призывы к к насилию и террору. При этом, полностью сохраняется тайна переписки.

- При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру. Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, - отметил Дуров.

Напомним, в апреле депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину законопроект о разблокировке Telegram. По их словам, в условиях пандемии мессенджер стал официальным сервисом госорганов, которые публикуют в нем официальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU