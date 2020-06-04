Губернатор Алтайского края распорядился выделить миллиард рублей на повышение зарплаты бюджетников

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:26:00+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram. В своем обращении глава региона отметил, что работы по повышению зарплат работникам бюджетных сфер ведется в регионе постоянно, в в соответствии с указами Президента России, подписанными в 2012 году.

- Как я уже говорил в отчете о работе Правительства, по итогам 2019 года мы добились повышения зарплаты наших педагогических работников выше уровня средних показателей по экономике. Будем продолжать эту работу. Рост зарплаты наших жителей – безусловный приоритет Правительства края, - написал губернатор.

Этот вопрос подробно рассмотрят на следующей неделе и вынесут на обсуждение в законодательное собрание.

Отметим, во время своего отчета перед депутатами Алтайского заксобрания губернатор Виктор Томенко напомнил, что на совершенствование оплаты труда из краевого бюджета выделено более 1,3 млрд рублей. По словам главы региона, решены задачи по переходу от ученико-часа к фиксированному окладу, дифференциации в оплате труда, изменению структуры заработной платы в части увеличения оклада и гарантированной части.

«Средний рост оплаты труда в четвертом квартале 2019 года по краю составил около 3 тысяч рублей. То есть средняя зарплата составила 28500 рублей», — уточнил тогда глава региона.