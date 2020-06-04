Российским лекарством будут лечить коронавирус

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:38:54+03:00

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3 июня этого года препарат Артлегиа (олокизумаб), разработанный группой компаний «Р-Фарм», был внесён во Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это первый оригинальный отечественный биотехнологический препарат, который внесен в рекомендации Минздрава.

Препарат влияет на тяжесть течения болезни.

Как объясняют эксперты, при заражении COVID-19 организм, как правило, максимально активирует защитные механизмы иммунной системы для борьбы с вирусом. Это вызывает неконтролируемый выброс белков, приводящего к «цитокиновому шторму» и поражению внутренних органов мишеней - лёгких, сердца, почек. А механизм действия Артлегиа позволяет оказывать влияние на этот белок таким образом, чтобы снизить иммунный ответ организма.

- Клинические данные, накопленные в ходе масштабных международных испытаний, а также продолжающиеся исследования эффективности препарата у больных коронавирусной инфекцией позволили МЗ РФ сделать вывод, что Артлегиа может применяться при COVID-19, - объясняет генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев. - Препарат предупреждает развитие «цитокинового шторма», который является основной причиной смертности. При подкожном применении Артлегия снижает интенсивность воспалительной реакции уже в первые часы после введения. Включение Олокизумаба в рекомендации Минздрава способствует расширению практики его применения в российских стационарах и даёт врачам новый действенный инструмент для оказания помощи пациентам.

3 апреля 2020 года Минздрав России одобрил проведение клинического исследования эффективности и безопасности Артлегиа в лечении пациентов с инфекцией COVID-19.

Оно пройдет в сследование проходит в 17 стационарахв разных городах России. В том числе в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Клиническаойинфекционной больница им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге, городской клинической больнице №52 в Москве, а также в областном клиническом госпитале ветеранов, международном центре по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие» в Ярославле.

Сейчас в рамках клинического исследования терапию получают 230 пациентов.

Справка «КП»

Артлегиа (олокизумаб) был зарегистрирован в России в мае 2020 года - для терапии ревматоидного артрита. Он успешно прошел клинические испытания, в том числе международные. Его производство запущено на предприятии «Р-Фарм» в Ярославле. Первые партии отправлены в российские лечебные учреждения.