В Минстрое упразднили понятие "жилье эконом класса"
В Минстрое объявили, что вместо понятия жилье эконом-класса будут использовать термин "стандартное жилье". В ведомстве назвали параметры, по которым будут определять, относится ли квартира к этой категории:
Площадь жилья должна быть не больше 100 квадратных метров, в доме должен быть доступ для инвалидов и класса энергетической эффективности B и выше.
В квартире должна быть металлическая дверь, окна с подоконниками, ровные стены (с обоями или покрашенные), на полу должно быть покрытие, потолок навесной или тоже окрашенный.
Санузел тоже при сдаче дома должен быть готов к эксплуатации - с вентиляцией, сантехникой, стяжкой, гидроизоляций.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU