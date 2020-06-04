В Минстрое упразднили понятие "жилье эконом класса"

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:34:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Минстрое объявили, что вместо понятия жилье эконом-класса будут использовать термин "стандартное жилье". В ведомстве назвали параметры, по которым будут определять, относится ли квартира к этой категории:

Площадь жилья должна быть не больше 100 квадратных метров, в доме должен быть доступ для инвалидов и класса энергетической эффективности B и выше.

В квартире должна быть металлическая дверь, окна с подоконниками, ровные стены (с обоями или покрашенные), на полу должно быть покрытие, потолок навесной или тоже окрашенный.

Санузел тоже при сдаче дома должен быть готов к эксплуатации - с вентиляцией, сантехникой, стяжкой, гидроизоляций.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU