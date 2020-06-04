Безопасно ли заниматься спортом в маске, рассказали в Роспотребнадзоре
С наступлением пандемии коронавируса в мире людям пришлось привыкнуть и принять многие правила, введенные властями ради их безопасности. Так, обязательным правилом для выхода на улицу является ношение масок и перчаток, а также социальное дистанцирование не ближе чем 1,5 метра от другого человека.
Вынужденная самоизоляция, вызванная коронавирусной инфекцией, длится уже более двух месяцев. И сейчас на первых этапах снятия ограничений, людям разрешены прогулки и занятия спортом в парках. Но при этом должны быть надеты маски и перчатки.
Роспотребнадзор выпустил памятку для граждан, в которой описал насколько безопасно использование средств индивидуальной защиты во время прогулок и занятий спортом:
• Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны.
• Если у человека имеются хронические заболевания или противопоказания к занятию спортом, перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом.
• При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образование аэрозоля, который распространяется на большие расстояния. Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, который может содержать вирус SARS-CoV-2.
Также Роспотребнадзор описал степень эффективности масок и перчаток:
• Маска не помешает Вам вдыхать свежий воздух.
• Эффективность использования медицинской маски для защиты здорового человека составляет около 80%.
• Маски эффективны, если используются инфицированным пациентом, чтобы предотвратить заражение окружающих.
Напомним, что вынужденная самоизоляция в России началась 30 марта. По истечении недели, в связи с ростом заболевших коронавирусом, власти приняли решение продлить ее на два месяца.
По данным сайта стопкоронавирус.ру на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровело 204 623 человека. И зарегистрировано 5 384 летальных случая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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