2020-06-04T19:34:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Безопасно ли заниматься спортом в маске, рассказали в Роспотребнадзоре

На сайте стопкоронавирус.ру была опубликована новая памятка
Анастасия РЫШКОВА
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Прогулки и занятия спортом в медицинских масках признаны безопасными.Прогулки и занятия спортом в медицинских масках признаны безопасными.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С наступлением пандемии коронавируса в мире людям пришлось привыкнуть и принять многие правила, введенные властями ради их безопасности. Так, обязательным правилом для выхода на улицу является ношение масок и перчаток, а также социальное дистанцирование не ближе чем 1,5 метра от другого человека.

Вынужденная самоизоляция, вызванная коронавирусной инфекцией, длится уже более двух месяцев. И сейчас на первых этапах снятия ограничений, людям разрешены прогулки и занятия спортом в парках. Но при этом должны быть надеты маски и перчатки.

Роспотребнадзор выпустил памятку для граждан, в которой описал насколько безопасно использование средств индивидуальной защиты во время прогулок и занятий спортом:

• Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны.

• Если у человека имеются хронические заболевания или противопоказания к занятию спортом, перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом.

• При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образование аэрозоля, который распространяется на большие расстояния. Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, который может содержать вирус SARS-CoV-2.

Также Роспотребнадзор описал степень эффективности масок и перчаток:

• Маска не помешает Вам вдыхать свежий воздух.

• Эффективность использования медицинской маски для защиты здорового человека составляет около 80%.

• Маски эффективны, если используются инфицированным пациентом, чтобы предотвратить заражение окружающих.

Напомним, что вынужденная самоизоляция в России началась 30 марта. По истечении недели, в связи с ростом заболевших коронавирусом, власти приняли решение продлить ее на два месяца.

По данным сайта стопкоронавирус.ру на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровело 204 623 человека. И зарегистрировано 5 384 летальных случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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