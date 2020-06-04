В Подмосковной Ивантеевке произошел взрыв в жилом доме: пострадала женщина

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:11:35+03:00

В квартире на пятом этаже выбита оконная рама и межквартирные перегородки

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В результате пожара в пятиэтажке в поселке Ивантеевка пострадала одна женщина. По предварительной версии, в квартире на пятом этаже произошел взрыв газа - выбило окна, разрушены стены в соседнюю квартиру.

- Прибывшими подразделениями возгорание на площади 10 квадратных метро ликвидировано,- сообщили в пресс-службе МЧС.

Жителей соседних квартир, около 30 человек включая ребенка, из дома эвакуировали, спасатели оценивают, можно ли вернуться в здание № 15 по улице Смурякова.

Пострадавшая женщина проживала в квартире, где начался пожар. Ее возраст в ведомстве не уточняют. На месте ЧП работали 34 человека личного состава МЧС.

В ноябре 2019 года похожий случай произошел на западе Москвы. На улице Удальцова произошел хлопок газа, начался пожар, пострадали два человека. Жильцов соседних квартир эвакуировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783161" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в многоквартирном доме в Ивантеевке.

ИСТОЧНИК KP.RU