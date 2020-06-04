2020-06-04T21:25:47+03:00
В мире

Сенатор в Мексике случайно оголила грудь во время совещания в Zoom

После инцидента 66-летняя женщина заявила, что ей не стыдно показывать грудь, которой она вскармливала четверых детей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сенатора поддержали многие женщиныСенатора поддержали многие женщиныФото: Twitter.com
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В Мексике 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена случайно предстала топлес перед коллегами во время видеосовещания.

Из-за пандемии встречи политиков по всему миру проходят виртуально. Те, у кого не слишком большой опыт в общении с помощью современных технологий, забывают выключить камеру государственноно онлайн-вещания, и мир видит то, что видеть не должен или не хотел.

Во время совещания по вопросам восстановления экономики, на одном из окошек на экране, чиновники и журналисты увидели обнаженную женщину. Сенатор переодевалась перед монитором. Она узнала о своем публичном обнажении, только когда на телефон ей стали приходить сообщения от коллег.

Как сообщает New York Post, сразу после инцидента, женщина извинилась, что "нарушила ожидаемые стандарты поведения". Но после опубликовала в твиттер обращение. Она отказалась стыдиться своего тела и призвала к "уважению достоинства всех девушек и женщин".

- Я - женщина 66 лет, у которой на грудном вскармливании было четверо детей, трое из которых сегодня профессиональные и ответственные мужчины. И я горжусь своим телом. Я люблю свое тело, за которым ухаживаю,-написала она в соцсетях.

Политика поддержали многие женщины в комментариях.

В Бразилии во время совещания с президентом Болсонару, на экран вывели голого чиновника. Правда, он не стал заявлять, что гордится телом и не стыдится публичной обнаженки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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