В Москве приостановлено движение метро из-за сбежавшего в тоннель пассажира
В Москве из-за пассажира встало движение подземки на Сокольнической линии. Источник сообщил "Интерфаксу", что причиной стал сбежавший в тоннель человек. Его мотивы пока не известны, но пустить поезда в связи с этой "пробежкой" по линии невозможно.
- Около 20:55 на пути станции "Парк культуры" спустился пассажир и скрылся в тоннеле, ведущем в сторону станции "Кропоткинская". Движение поездов пришлось остановить, - сказал собеседник агентства.
Поиски пассажира начались, отключено напряжение контактного рельса.
Напомним, в Москве до 14 июня сохранен режим самоизоляции, а масочный режим останется до появления вакцины. С 27 мая для поездок на метро и другом столичном транспорте будут действительны только московские цифровые пропуска, пассажирам из области нужно сначала оформить пропуск, а уже потом "привязать к нему транспортную карту", причем, сделать это не позднее, чем за 5 часов до поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU