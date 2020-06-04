2020-06-04T21:53:34+03:00
Происшествия

В Москве приостановлено движение метро из-за сбежавшего в тоннель пассажира

Поезда встали на Сокольнической линии
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пассажир сбежал в тоннельПассажир сбежал в тоннельФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Москве из-за пассажира встало движение подземки на Сокольнической линии. Источник сообщил "Интерфаксу", что причиной стал сбежавший в тоннель человек. Его мотивы пока не известны, но пустить поезда в связи с этой "пробежкой" по линии невозможно.

- Около 20:55 на пути станции "Парк культуры" спустился пассажир и скрылся в тоннеле, ведущем в сторону станции "Кропоткинская". Движение поездов пришлось остановить, - сказал собеседник агентства.

Поиски пассажира начались, отключено напряжение контактного рельса.

Напомним, в Москве до 14 июня сохранен режим самоизоляции, а масочный режим останется до появления вакцины. С 27 мая для поездок на метро и другом столичном транспорте будут действительны только московские цифровые пропуска, пассажирам из области нужно сначала оформить пропуск, а уже потом "привязать к нему транспортную карту", причем, сделать это не позднее, чем за 5 часов до поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве приостановлено движение метро из-за сбежавшего в тоннель пассажира
Сенатор в Мексике случайно оголила грудь во время совещания в Zoom
США хотят ввести новые санкции против "Северного потока-2"
Малышева заявила, что через поверхности нельзя заразиться коронавирусом
Мясников назвал способы борьбы со скачками давления
Трамп назвал коронавирус противным из-за того, что болезнь не делает различий между людьми
Альнс по вакцинам собрал "фантастическую сумму" на исследования
Мурашко рассказал, как отразился коронавирус на плановой вакцинации
Оренбургской семье вернут детей, которых забрали из-за ветхого дома
Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
В Подмосковной Ивантеевке произошел взрыв в жилом доме: пострадала женщина
Глава КНШ ВС США созвонился с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым
Безопасно ли заниматься спортом в маске, рассказали в Роспотребнадзоре
Экономисты рассказали, когда начнется рост зарплат в России после кризиса
На сотрудника Минпромторга и трех посредников в СК завели уголовное дело
Воспитательница частного детсада в Запорожье задушила годовалую девочку
Вирусолог считает, что вакцинация от коронавируса будет двукратной
Кузнецова: Служба опеки начнет работать, когда люди начнут доверять ей
Кузнецова назвала одну из главных проблем органов опеки
Италия ждет гостей: рассказываем о новых правилах для туристов
Кузнецова рассказала о региональном опыте решений по реформе опеки
Журнал Time выйдет с обложкой, посвященной смерти Джорджа Флойда
Кузнецова о реформировании органов опеки: Нужно концептуально менять работу