2020-06-04T22:13:12+03:00
В мире

Для иммунитета к коронавирусу может потребоваться две дозы вакцины

Директор Национального института здравоохранения сказал, прививать дважды одного и того же человека может быть не выгодно, но эффективно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые должны заранее объявить, сколько инъекций потребуетсяУченые должны заранее объявить, сколько инъекций потребуетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США заявили, что будущая вакцина может быть эффективна только при двойной вакцинации, хотя это не выгодно с экономической точки зрения для стран. Директор Национального института здравоохранения доктор Фрэнсис Коллинз сказал CNN, что этот момент тоже должны выяснить во время исследований. Если компания заявляет об эффективности, то должна указать, сколько прививок нужно для формирования полного иммунитета к новому вирусу.

- Очевидно, это не лучший вариант развития событий. Было бы намного лучше, если бы все это можно было сделать одной инъекцией, - сказал Коллинз.

В мире разрабатывают более сотни вакцин. В России один из препаратов будет в виде йогурта. Ее создают питерские ученые. На вид и запах вакцина ничем не отличается от обычной ряженки. Ученые уже испытали ее на себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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