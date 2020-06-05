Коронавирус в Московской области, последние новости на 5 июня 2020: В Подмосковье раздадут 2 млн бесплатных масок
767 человек сдали положительные тесты на коронавирус в Московской области за минувшие сутки. Общее число заболевших превышает 41,9 тысячу мужчин и женщин. За последние 24 часа еще в двух городских округах общее число инфицированных жителей превысило 1 тысячу человек. Всего их теперь 15. Наибольший прирост пациентов зафиксирован в Красногорске - 67.
ТОП-10 муниципалитетов Московской области с наибольшим число подтвержденных случаев ковид выглядит так:
1. Подольск - 2591 (+45)
2. Красногорск - 2126 (+67)
3. Королев - 2042 (+25)
4. Одинцово - 1856 (+31)
5. Люберцы - 1540 (+7)
6. Мытищи - 1407 (+18)
7. Коломна - 1392 (+18)
8. Балашиха - 1326 (+17)
9. Сергиев Посад - 1212 (+0)
10. Пушкино - 1162 (+11)
Также больше 1 тысячи заболевших - в Химках, Домодедове, Ленинском городском округе, Орехово-Зуеве и Клину.
Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что многодетные семьи и неработающие пенсионеры получат наборы бесплатных медицинских масок. Первые - по 20 штук, вторые - по 6. Всего таким образом подмосковные власти намерены раздать 2 млн масок.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»