2020-06-04T22:46:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 5 июня 2020: В Подмосковье раздадут 2 млн бесплатных масок

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 5 июня 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: REUTERS
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767 человек сдали положительные тесты на коронавирус в Московской области за минувшие сутки. Общее число заболевших превышает 41,9 тысячу мужчин и женщин. За последние 24 часа еще в двух городских округах общее число инфицированных жителей превысило 1 тысячу человек. Всего их теперь 15. Наибольший прирост пациентов зафиксирован в Красногорске - 67.

ТОП-10 муниципалитетов Московской области с наибольшим число подтвержденных случаев ковид выглядит так:

1. Подольск - 2591 (+45)

2. Красногорск - 2126 (+67)

3. Королев - 2042 (+25)

4. Одинцово - 1856 (+31)

5. Люберцы - 1540 (+7)

6. Мытищи - 1407 (+18)

7. Коломна - 1392 (+18)

8. Балашиха - 1326 (+17)

9. Сергиев Посад - 1212 (+0)

10. Пушкино - 1162 (+11)

Также больше 1 тысячи заболевших - в Химках, Домодедове, Ленинском городском округе, Орехово-Зуеве и Клину.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что многодетные семьи и неработающие пенсионеры получат наборы бесплатных медицинских масок. Первые - по 20 штук, вторые - по 6. Всего таким образом подмосковные власти намерены раздать 2 млн масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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