Рекордсмен книги Гиннесса лишилась самых длинных ногтей в мире после аварии

4 Июнь 2020 2020-06-04T22:58:19+03:00

Женщина признается, что "потеряла часть себя" в этой аварии Фото: Кадр видео

Первым делом после аварии Ли Редмонд стала собирать с асфальта кусочки ногтей и плакать

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Американка Ли Редмонд - тот случай, когда сломанный ноготь жалко больше, чем разбитую машину. Обладательница рекорда Гиннесса попала в аварию - машина, где она находилась на пассажирском сиденье, врезалась еще в три автомобиля, Редмонд вылетела из салона на дорогу. Но, когда шок прошел, плакать стала именно из-за ногтей. Она их не стригла с 1979 года, чем и заслужила место в книге рекордов.

-Первое, что я заметила после аварии, был ноготь пальца, и я заплакала,- приводит ее слова Mirror.

С такой длинной ногтей американка могла писать, водить машину и выполнять домашние обязанностиФото: Кадр видео

Она принялась собирать с асфальта то, благодаря чему ее узнал весь мир и назвал "леди ноготь". Женщина сокрашается, что потеряла "часть себя" в этой аварии.

Это, кстати, уже второе ДТП, которое вышибает отнимает у рекордсменки почетный титул - в 2009 году она тоже сломала ноготь, но принялась отращивать заново.

Длинна ногтей в совокупности достигала 8 метровФото: Кадр видео

После этой аварии Ли Редмонд теряет право называться человеком с самыми длинными ногтями, ее обошла другая противница классического маникюра - Аянне Уильямс.

ИСТОЧНИК KP.RU