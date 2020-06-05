Симптомы рака, которые принимают за коронавирус, озвучил онколог

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:57:31+03:00

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Симптомы пневмонии при коронавирусе и рака лёгких частично совпадают, поэтому их легко спутать, сообщил онколог и хирург Иван Карасев.

У пациентов с онкологией симптомы коронавируса проявляются не так ярко из-за основного заболевания, поскольку при раке лёгких человек также страдает от кашля, мокроты и затруднений дыхания, уточнил врач. Карасев также добавил, что пациенты с онкологией больше остальных рискуют оказаться в группе тяжёлого течения COVID-19. Особенному риску подвержены люди с выявленным раком в первый раз или с вылеченными от онкологии лёгкими, рассказал специалист "Российской газете".

- Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию (в 75% случаев), острый респираторный дистресс-синдром (17%) и полиорганную недостаточность (11%), - уточнил Карасев.

Во время пандемии коронавируса пациентам с раком лёгкого, которые получают таргетную или лучевую терапию, необходимо сохранить лечение, добавил онколог и уточнил, что основной целью в такой период становится сокращение рисков заражения коронавирусом пациентов с онкологией и персонала.

- Это может быть достигнуто путем ограничения личных встреч пациента, родственников и медицинского персонала, - заключил Карасев.

ИСТОЧНИК KP.RU